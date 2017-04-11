В Харькове нашли водителя, сбившего насмерть мужчину на Московском проспекте

Вчера, 13:03

Злоумышленник покинул место ДТП, но оставил после себя улики

Водитель насмерть сбил мужчину. Фото: полиция
Водитель насмерть сбил мужчину. Фото: полиция

Сотрудники Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области установили и задержали водителя, которого подозревают в совершении смертельного ДТП. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, злоумышленником оказался 36-летний мужчина. Находясь за рулем автомобиля Skoda, он сбил 41-летнего харьковчанина и покинул место ДТП. В результате происшествия пешеход от полученных травм погиб на месте.

Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили следы повреждения лобового стекла и капота. Машину доставили на площадку временного содержания транспортных средств.

Следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Проводятся следственные действия.

Напомним, ДТП произошло 7 апреля в 20:10 на проспекте Московском. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако на асфальте, возле тела умершего, патрульные нашли государственный номерной знак автомобиля. Позже патрульные нашли автомобиль без переднего номерного знака.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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