В Харькове нашли водителя, сбившего насмерть мужчину на Московском проспекте

Злоумышленник покинул место ДТП, но оставил после себя улики

Сотрудники Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области установили и задержали водителя, которого подозревают в совершении смертельного ДТП. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, злоумышленником оказался 36-летний мужчина. Находясь за рулем автомобиля Skoda, он сбил 41-летнего харьковчанина и покинул место ДТП. В результате происшествия пешеход от полученных травм погиб на месте.

Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили следы повреждения лобового стекла и капота. Машину доставили на площадку временного содержания транспортных средств.

Следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Проводятся следственные действия.

Напомним, ДТП произошло 7 апреля в 20:10 на проспекте Московском. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако на асфальте, возле тела умершего, патрульные нашли государственный номерной знак автомобиля. Позже патрульные нашли автомобиль без переднего номерного знака.