В Харькове нашли водителя, сбившего насмерть мужчину на Московском проспекте
Злоумышленник покинул место ДТП, но оставил после себя улики
Сотрудники Управления превентивной деятельности ГУНП в Харьковской области установили и задержали водителя, которого подозревают в совершении смертельного ДТП. Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, злоумышленником оказался 36-летний мужчина. Находясь за рулем автомобиля Skoda, он сбил 41-летнего харьковчанина и покинул место ДТП. В результате происшествия пешеход от полученных травм погиб на месте.
Во время осмотра автомобиля правоохранители обнаружили следы повреждения лобового стекла и капота. Машину доставили на площадку временного содержания транспортных средств.
Следователи открыли уголовное производство по статье "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Задержанному грозит от 3 до 8 лет лишения свободы. Проводятся следственные действия.
Напомним, ДТП произошло 7 апреля в 20:10 на проспекте Московском. Виновник ДТП скрылся с места происшествия, однако на асфальте, возле тела умершего, патрульные нашли государственный номерной знак автомобиля. Позже патрульные нашли автомобиль без переднего номерного знака.
Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове нашли водителя, сбившего насмерть мужчину на Московском проспекте". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии