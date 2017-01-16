В Харькове неизвестные подожгли дом, чтобы скрыть убийство и грабеж
Преступники унесли с собой ценное имущество
Минувшей ночью в Харькове экипаж патрульной полиции получил сообщение о пожаре на переулке Андреевском. По информации правоохранителей, пожар заметили соседи и вызвали спасателей.
Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в доме находилось тело пожилой женщины, а также было выбито стекло, разбросаны вещи и пропало ценное имущество. По предварительным данным спасателей, неизвестные подожгли дом, чтобы скрыть преступление.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.
Напомним, в Харькове произошел смертельный пожар.
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