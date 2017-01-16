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В Харькове неизвестные подожгли дом, чтобы скрыть убийство и грабеж http://www.segodnya.ua/img/article/7885/69_main.1484560449.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/69_tn.1484560449.jpg Харьков Преступники унесли с собой ценное имущество

В Харькове неизвестные подожгли дом, чтобы скрыть убийство и грабеж

Сегодня, 11:51

Преступники унесли с собой ценное имущество

Жертвой преступников стала пожилая женщина. Фото: полиция
Жертвой преступников стала пожилая женщина. Фото: полиция

Минувшей ночью в Харькове экипаж патрульной полиции получил сообщение о пожаре на переулке Андреевском. По информации правоохранителей, пожар заметили соседи и вызвали спасателей.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в доме находилось тело пожилой женщины, а также было выбито стекло, разбросаны вещи и пропало ценное имущество. По предварительным данным спасателей, неизвестные подожгли дом, чтобы скрыть преступление.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в Харькове произошел смертельный пожар.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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