В Харькове неизвестные подожгли дом, чтобы скрыть убийство и грабеж

Преступники унесли с собой ценное имущество

Минувшей ночью в Харькове экипаж патрульной полиции получил сообщение о пожаре на переулке Андреевском. По информации правоохранителей, пожар заметили соседи и вызвали спасателей.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции, в доме находилось тело пожилой женщины, а также было выбито стекло, разбросаны вещи и пропало ценное имущество. По предварительным данным спасателей, неизвестные подожгли дом, чтобы скрыть преступление.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.

Напомним, в Харькове произошел смертельный пожар.