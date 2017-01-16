В Харькове неизвестный ограбил пункт обмена валют

Мужчина вынес 70 тысяч гривен и две тысячи долларов

В Харькове, на ул. Отакара Яроша, ограбили пункт обмена валют. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, правоохранители опросили свидетелей и провели осмотр места происшествия.

Предварительно известно, что неизвестный мужчина вынес 70 тысяч гривен и 2000 долларов.

Факт события внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье "грабеж". За совершение этого преступления злоумышленнику грозит до восьми лет тюрьмы. Сейчас полицейские ищут его.

Ранее сообщалось, что под Харьковом в электричке совершили дерзкий грабеж.