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ФОТОФАКТ. В Харькове обвалился фасад дома, где тренировались кикбоксеры http://www.segodnya.ua/img/article/7885/92_main.1484563231.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/92_tn.1484563231.jpg Харьков Площадь разрушения составила 66 квадратных метров

ФОТОФАКТ. В Харькове обвалился фасад дома, где тренировались кикбоксеры

Сегодня, 19:15

Площадь разрушения составила 66 квадратных метров

К счастью, ЧП обошлось без жертв. Фото: соцсети
К счастью, ЧП обошлось без жертв. Фото: соцсети

В воскресенье, 15 января, в Харькове на ул. Кацарской, 35 произошло ЧП. Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в одноэтажном здании обвалилась фасадная часть.

Дом общей площадью 300 квадратных метров использовала для тренировок кикбоксерская организация. Площадь разрушения фасадной стены составила 66 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас эксперты проводят мониторинг конструктивных элементов дома, чтобы выяснить, можно ли его использовать в дальнейшем.

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Кикбоксеры остались без крыши. Фото: соцсети

Напомним, под Харьковом обрушился дом: погибла женщина.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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