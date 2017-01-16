ФОТОФАКТ. В Харькове обвалился фасад дома, где тренировались кикбоксеры

В воскресенье, 15 января, в Харькове на ул. Кацарской, 35 произошло ЧП. Как сообщили в пресс-службе ХОГА, в одноэтажном здании обвалилась фасадная часть.

Дом общей площадью 300 квадратных метров использовала для тренировок кикбоксерская организация. Площадь разрушения фасадной стены составила 66 кв.м. В результате происшествия никто не пострадал.

Сейчас эксперты проводят мониторинг конструктивных элементов дома, чтобы выяснить, можно ли его использовать в дальнейшем.

Кикбоксеры остались без крыши. Фото: соцсети

Напомним, под Харьковом обрушился дом: погибла женщина.