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В Харькове парни открыли стрельбу по людям с восьмого этажа http://www.segodnya.ua/img/article/7865/60_main.1483966498.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7865/60_tn.1483966498.jpg Харьков Пока патрульные беседовали с хулиганами, те избавились от оружия

В Харькове парни открыли стрельбу по людям с восьмого этажа

Сегодня, 14:51

Пока патрульные беседовали с хулиганами, те избавились от оружия

Хулиганы задержаны. Фото: allammo.ru
Хулиганы задержаны. Фото: allammo.ru

Сегодня, 9 января, во время патрулирования полицейские Харькова получили сообщение о том, что на Залютино неизвестные стреляют по прохожим.

Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили номер квартиры из окон которой раздавались выстрелы.

Полицейские позвонили в дверь, однако никто правоохранителям не открыл. Через некоторое время все-таки удалось уговорить жителей квартиры открыть дверь. Во время переговоров хулиганы выбросили из окна восьмого этажа пневматическую винтовку.

В квартире находились четыре молодых парней, которые имели явные признаки алкогольного опьянения. Полицейские их задержали. Также в квартире обнаружили предметы, похожие на пули. Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в декабре прошлого года в Харькове пьяный мужчина подстрелил прохожую.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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