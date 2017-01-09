В Харькове парни открыли стрельбу по людям с восьмого этажа

Пока патрульные беседовали с хулиганами, те избавились от оружия

Сегодня, 9 января, во время патрулирования полицейские Харькова получили сообщение о том, что на Залютино неизвестные стреляют по прохожим.

Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили номер квартиры из окон которой раздавались выстрелы.

Полицейские позвонили в дверь, однако никто правоохранителям не открыл. Через некоторое время все-таки удалось уговорить жителей квартиры открыть дверь. Во время переговоров хулиганы выбросили из окна восьмого этажа пневматическую винтовку.

В квартире находились четыре молодых парней, которые имели явные признаки алкогольного опьянения. Полицейские их задержали. Также в квартире обнаружили предметы, похожие на пули. Для дальнейшего выяснения обстоятельств происшествия на место вызвали следственно-оперативную группу.

Напомним, в декабре прошлого года в Харькове пьяный мужчина подстрелил прохожую.