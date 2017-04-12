В Харькове перевернулась машина с пьяным водителем

Сегодня, 10:37

Патрульные оформили на водителя протоколы, теперь вину мужчины будет устанавливать суд 

На месте ДТП. Фото: патрульная полиция
На месте ДТП. Фото: патрульная полиция

В Харькове по улице Холодногорской перевернулся автомобиль Ford Mondeo, сообщает патрульная полиция города.

Водитель не учел дорожную обстановку, в результате чего произошел инцидент.

Приехавшие на место копы выявили у водителя иномарки признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался проходить тест на драгере.

Патрульные оформили на него два протокола по статьям 124 ("нарушение ПДД") и 130 ("управление транспортным средством в нетрезвом виде") КУоАП.

В дальнейшем вину мужчины будет устанавливать суд.

Ранее сообщалось, что в Харькове 10-летний ребенок попал под колеса автомобиля Mercedes.
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"Сегодня"

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