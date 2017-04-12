В Харькове перевернулась машина с пьяным водителем

Патрульные оформили на водителя протоколы, теперь вину мужчины будет устанавливать суд

В Харькове по улице Холодногорской перевернулся автомобиль Ford Mondeo, сообщает патрульная полиция города.

Водитель не учел дорожную обстановку, в результате чего произошел инцидент.

Приехавшие на место копы выявили у водителя иномарки признаки алкогольного опьянения, однако мужчина отказался проходить тест на драгере.

Патрульные оформили на него два протокола по статьям 124 ("нарушение ПДД") и 130 ("управление транспортным средством в нетрезвом виде") КУоАП.

В дальнейшем вину мужчины будет устанавливать суд.

Ранее сообщалось, что в Харькове 10-летний ребенок попал под колеса автомобиля Mercedes.