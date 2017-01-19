В Харькове под тяжестью снега рушатся дома

В Харьковской области из-за снега рушатся дома. Первое здание не выдержало натиска стихии на ул. Коцарской, 35, где средь бела дня под давлением перегруженной снегом крыши обвалилась стена одноэтажного дома. А во вторник утром в поселке Горького Богодуховского района обвалилась кровля жилого двухэтажного дома, из-за чего пришлось эвакуировать 18 человек.

На ул. Коцарской последствия воскресного ЧП еще вчера могли оценить прохожие, ведь развалины фасадной стены дома до сих пор лежат на тротуаре, перекрывая всю пешеходную часть. В момент, когда рухнула стена одноэтажки, в доме находилось двое кикбоксеров, которые регулярно тренировались в помещении. К счастью, крыша обвалилась не полностью, и люди не пострадали. До вчерашнего дня, говорят очевидцы, за устранение последствий разрушения никто не брался — опасную зону лишь оградили лентой.

Пенсионер Юрий Иванович живет в похожем одноэтажном доме напротив, на ул. Коцарской, 50. Момент ЧП помнит хорошо, когда выглянул в окно — обомлел. "Знаю, что там ребята регулярно занимались спортом и, похоже, что убрали несущую стену. В итоге когда много снега насыпало, опоры и не выдержали веса крыши, — допускает Юрий Иванович. — Дом однозначно нужно сносить полностью, вы же сами видите, фасадную стену сохранившегося участка дома уже наклонило вперед, скоро и она завалится вместе с крышей".

Пенсионер говорит, дескать, побаивается теперь и за свой дом, ведь в нем тоже перекосило стены, а когда в здании последний раз меняли крышу, даже не представляет. "Живу здесь уже 25 лет, и на моей памяти ремонта ни разу не было. Хотя уже лет пять пишу письма в горисполком, звоню в службу "15-62", в ответ — лишь пустые обещания", — вздыхает мужчина.

Поселок Горького. Жильцов дома поселили в детсаду. Фото: bogodukhivrda.gov.ua

В Холодногорской райадминистрации уверяют, что о разрушенном доме никто не забыл. На объект выезжала группа экспертов, которая анализирует состояние конструкций. "Нужно ведь все сделать правильно, чтобы не повредить рядом стоящие здания. Работы же начнутся в ближайшее время, необходима специализированная техника, которая уже заказана", — рассказал "Сегодня" председатель администрации Максим Мусеев.

Тем временем в Богодуховском районе думают, как вернуть в свои квартиры 18 жильцов дома №1 на ул. Мира в поселке Горького. Людей эвакуировали из двухэтажки из-за аварийной опасности, там обвалилась кровля. Здесь также чудом никто не пострадал, при этом большинство квартир оказались повреждены. Согласно выводам экспертизы, причиной обвала стала нагрузка от снега, а также дефекты в стропильной части кровли. Замгубернатора Евгений Шахненко заверил, что специалисты в кратчайшие сроки разработают проектную документацию, после чего строители начнут восстанавливать крышу и поврежденные стены здания. Жильцов дома временно поселили в местном детском саду.

БОРЮТСЯ СО ЛЬДОМ

Серьезную опасность для харьковчан представляет не только "застывший" на крышах снег, но и сосульки. В КП "Харьковское ремонтно-строительное предприятие" к борьбе с ледяной угрозой привлекли 200 человек, в том числе бригады альпинистов-высотников, а также пять автовышек. Ежедневно коммунальщики сбивают наледь, выполняя сотни заявок, большая часть из которых поступает из Киевского, Индустриального и Шевченковского районов.