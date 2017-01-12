В Харькове посреди дороги расплавился BMW (фото)

Сегодня в 1:48 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на проезжей части по Московскому проспекту. Напротив дома № 153 во время движения загорелся автомобиль BMW X-6.

На место происшествия выехали 2 пожарно-спасательных подразделения. В облуправлении ГСЧС сообщили, что на момент прибытия спасателей огонь охватил почти весь автомобиль 2011 года выпуска. Площадь пожара составила около 6 кв.м. Спасатели ликвидировали возгорание уже в 2:04. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, в декабре в Харькове посреди улицы загорелся "Москвич".