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В Харькове посреди дороги расплавился BMW (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7875/39_main.1484214110.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7875/39_tn.1484214110.jpg Харьков Автомобиль загорелся прямо во время движения

В Харькове посреди дороги расплавился BMW (фото)

Сегодня, 11:39

Автомобиль загорелся прямо во время движения

Инцидент произошел ночью. Фото: ГСЧС
Инцидент произошел ночью. Фото: ГСЧС

Сегодня в 1:48 спасателям поступило сообщение о пожаре, который произошел на проезжей части по Московскому проспекту. Напротив дома № 153 во время движения загорелся автомобиль BMW X-6.

На место происшествия выехали 2 пожарно-спасательных подразделения. В облуправлении ГСЧС сообщили, что на момент прибытия спасателей огонь охватил почти весь автомобиль 2011 года выпуска. Площадь пожара составила около 6 кв.м. Спасатели ликвидировали возгорание уже в 2:04. Причина возникновения пожара выясняется.

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Напомним, в декабре в Харькове посреди улицы загорелся "Москвич".
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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