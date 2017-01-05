ФОТОФАКТ. В Харькове построили елку из 60-ти автомобилей

Харьковские автолюбители сделали необычное поздравление с Новым годом.

На парковке в районе стадиона "Металлист" собралось около 60-машин, которые выстроились в фигуру елки.

Как рассказали организаторы флешмоба, решение о его проведении приняли спонтанно. Участников акции и оборудование для съемки нашли быстро, а вот на то, чтобы получилась конструкция "авто-елки", ушло почти два часа.

"Грелись в машинах, пили кофе, некоторые развлекали себя ездой боком.

Когда все оказались на своих местах, провели фото и видеосъемку квадрокоптером, чтобы запечатлеть "авто-елку" в полную величину", – рассказали организаторы.

Напомним, самую высокую новогоднюю елку можно увидеть в Харькове, а самую низкую – в Полтаве.