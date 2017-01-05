ФОТОФАКТ. В Харькове построили елку из 60-ти автомобилей
Участников собрали спонтанно, а "авто-елку" собирали два часа
Харьковские автолюбители сделали необычное поздравление с Новым годом.
На парковке в районе стадиона "Металлист" собралось около 60-машин, которые выстроились в фигуру елки.
Как рассказали организаторы флешмоба, решение о его проведении приняли спонтанно. Участников акции и оборудование для съемки нашли быстро, а вот на то, чтобы получилась конструкция "авто-елки", ушло почти два часа.
"Грелись в машинах, пили кофе, некоторые развлекали себя ездой боком.
Когда все оказались на своих местах, провели фото и видеосъемку квадрокоптером, чтобы запечатлеть "авто-елку" в полную величину", – рассказали организаторы.
Напомним, самую высокую новогоднюю елку можно увидеть в Харькове, а самую низкую – в Полтаве.
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