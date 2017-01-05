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ФОТОФАКТ. В Харькове построили елку из 60-ти автомобилей http://www.segodnya.ua/img/article/7856/7_main.1483546616.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7856/7_tn.1483546616.jpg Харьков Участников собрали спонтанно, а "авто-елку" собирали два часа

ФОТОФАКТ. В Харькове построили елку из 60-ти автомобилей

Сегодня, 03:00

Участников собрали спонтанно, а "авто-елку" собирали два часа

Фото: cto.kh.ua
Фото: cto.kh.ua

Харьковские автолюбители сделали необычное поздравление с Новым годом.

На парковке в районе стадиона "Металлист" собралось около 60-машин, которые выстроились в фигуру елки.

Как рассказали организаторы флешмоба, решение о его проведении приняли спонтанно. Участников акции и оборудование для съемки нашли быстро, а вот на то, чтобы получилась конструкция "авто-елки", ушло почти два часа.

"Грелись в машинах, пили кофе, некоторые развлекали себя ездой боком.

Когда все оказались на своих местах, провели фото и видеосъемку квадрокоптером, чтобы запечатлеть "авто-елку" в полную величину", – рассказали организаторы.

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Напомним, самую высокую новогоднюю елку можно увидеть в Харькове, а самую низкую – в Полтаве.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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