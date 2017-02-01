В Харькове приютили летучих мышей из Запорожья

В Центр реабилитации рукокрылых экопарка привезли 363 летучих мыши из Запорожья. Стаю обнаружили жители запорожской многоэтажки в щели на балконе, и чтобы спасти их от мороза, передали местной зоозащитнице Олесе Кулик. Некоторое время они жили у девушки дома, но поскольку летучим мышам необходим тщательный уход, она обратилась за помощью к харьковским волонтерам. Животных аккуратно уложили в коробки и на автомобиле перевезли в первую столицу.

Как рассказали в Центре реабилитации рукокрылых, всех животных взвесили, окольцевали и напоили. Около половины из поступивших летучей мышей имеют достаточный вес, чтобы продолжить зимовку, остальных будут подкармливать насекомыми.

Особое внимание уделяют летучим мышам весом всего 17—19 граммов. Небезразличные люди собрали более 12 тыс. грн, чтобы оплатить перевозку, а также дальнейшее питание краснокнижных животных. Весной запорожских летучих мышей вместе с харьковскими выпустят на волю.

Ранее сообщаслось, что в Запорожье во время ремонта в квартире люди случайно разрушили гнездо летучих мышей.