В Харькове произошло массовое ДТП
Один из водителей пострадал, его забрали в больницу
В Харькове на улице Академика Павлова, 162 произошло ДТП с пострадавшим.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Столкнулись четыре автомобиля – Chery, "ЗАЗ 110217", Volkswagen Passat и Sitroen.
В результате аварии пострадал водитель Sitroen. Его забрали в больницу.
Все подробности ДТП выясняются.
Ранее сообщалось, что в Харькове на заправку заехал горящий автомобиль, обошлось без пострадавших.
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