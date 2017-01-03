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В Харькове произошло массовое ДТП http://www.segodnya.ua/img/article/7853/10_main.1483439548.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7853/10_tn.1483439548.jpg Харьков Один из водителей пострадал, его забрали в больницу

В Харькове произошло массовое ДТП

Сегодня, 20:39

Один из водителей пострадал, его забрали в больницу

На месте аварии. Фото: пресс-служба патрульной полиции
На месте аварии. Фото: пресс-служба патрульной полиции

В Харькове на улице Академика Павлова, 162 произошло ДТП с пострадавшим.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Столкнулись четыре автомобиля – Chery, "ЗАЗ 110217", Volkswagen Passat и Sitroen.

В результате аварии пострадал водитель Sitroen. Его забрали в больницу.

Все подробности ДТП выясняются.

Ранее сообщалось, что в Харькове на заправку заехал горящий автомобиль, обошлось без пострадавших.
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Источник:

"Сегодня"

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