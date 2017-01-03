В Харькове произошло массовое ДТП Сегодня, 20:39 Просмотров: ...

Один из водителей пострадал, его забрали в больницу

На месте аварии. Фото: пресс-служба патрульной полиции

В Харькове на улице Академика Павлова, 162 произошло ДТП с пострадавшим. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции. Столкнулись четыре автомобиля – Chery, "ЗАЗ 110217", Volkswagen Passat и Sitroen. В результате аварии пострадал водитель Sitroen. Его забрали в больницу. Все подробности ДТП выясняются. Ранее сообщалось, что в Харькове на заправку заехал горящий автомобиль, обошлось без пострадавших.