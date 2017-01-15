В Харькове произошло загадочное отравление

На больничные койки попали семь человек, в том числе – ребенок

В Харькове жертвами отравления стали семь человек. Об этом сообщает областная полиция.

По данным правоохранителей, инцидент произошел сегодня, 15 января.

"Сообщение о доставлении в больницу человека с отравлением поступило в Московский отдел полиции города Харькова в 6-30. Впоследствии в медицинских учреждениях оказались еще пятеро взрослых и одна девочка. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное", – отметили в полиции.

Причина отравления и содержание вещества устанавливаются.





