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В Харькове произошло загадочное отравление http://www.segodnya.ua/img/article/7884/19_main.1484503600.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7884/19_tn.1484503600.jpg Харьков На больничные койки попали семь человек, в том числе – ребенок

В Харькове произошло загадочное отравление

Сегодня, 20:04

На больничные койки попали семь человек, в том числе – ребенок

В Харькове - массовое отравление. Фото: nebolet.com
В Харькове - массовое отравление. Фото: nebolet.com

В Харькове жертвами отравления стали семь человек. Об этом сообщает областная полиция.

По данным правоохранителей, инцидент произошел сегодня, 15 января.

"Сообщение о доставлении в больницу человека с отравлением поступило в Московский отдел полиции города Харькова в 6-30. Впоследствии в медицинских учреждениях оказались еще пятеро взрослых и одна девочка. Сейчас состояние их здоровья удовлетворительное", – отметили в полиции.

Причина отравления и содержание вещества устанавливаются.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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