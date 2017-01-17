В Харькове проведут фестиваль зимних видов спорта

Все желающие 4 и 5 февраля смогут посостязаться в лыжной гонке

В Харькове состоится масштабный фестиваль зимних видов спорта "Winter Fest". Мероприятие будет проходить 4 и 5 февраля, на лыжной базе "Темп" в Лесопарке.

Как рассказал директор гордепартамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, в программе фестиваля: лыжная гонка, заезды на собачьих упряжках, развлекательная шоу-программа, фестиваль еды "Городской пикник". Лыжные забеги пройдут на дистанциях 10 км для профессионалов и 2,5 км – для любителей.

"Очень многие зимой ходят на лыжах, любят этот вид спорта, но соревноваться им негде. А в "Winter Fest" могут принять участие все желающие", – рассказал Алексей Чубаров.

Фестиваль будет проходить в течение двух дней с 10:00 до 20:00. Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно до 4 февраля или непосредственно на месте перед стартами.

Напомним, в Харькове есть еще немало мест, где можно спустить с горки на лыжах или сноуборде. "Сегодня" узнала, во сколько может обойтись харьковчанину такой вид отдыха.