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В Харькове проведут фестиваль зимних видов спорта http://www.segodnya.ua/img/article/7888/9_main.1484591915.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7888/9_tn.1484591915.jpg Харьков Все желающие 4 и 5 февраля смогут посостязаться в лыжной гонке

В Харькове проведут фестиваль зимних видов спорта

Сегодня, 03:00

Все желающие 4 и 5 февраля смогут посостязаться в лыжной гонке

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Харькове состоится масштабный фестиваль зимних видов спорта "Winter Fest". Мероприятие будет проходить 4 и 5 февраля, на лыжной базе "Темп" в Лесопарке.

Как рассказал директор гордепартамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, в программе фестиваля: лыжная гонка, заезды на собачьих упряжках, развлекательная шоу-программа, фестиваль еды "Городской пикник". Лыжные забеги пройдут на дистанциях 10 км для профессионалов и 2,5 км – для любителей.

"Очень многие зимой ходят на лыжах, любят этот вид спорта, но соревноваться им негде. А в "Winter Fest" могут принять участие все желающие", – рассказал Алексей Чубаров.

Фестиваль будет проходить в течение двух дней с 10:00 до 20:00. Зарегистрироваться для участия в соревнованиях можно до 4 февраля или непосредственно на месте перед стартами.

Напомним, в Харькове есть еще немало мест, где можно спустить с горки на лыжах или сноуборде. "Сегодня" узнала, во сколько может обойтись харьковчанину такой вид отдыха.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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