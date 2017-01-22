В Харькове провели антироссийскую акцию у консульства РФ (фото,видео)
Люди прошлись шествием по центру города и завершили акцию у российского консульства
В Харькове 21 января у здания Генерального консульства РФ прошла акция, участники которой держали плакаты и выкрикивали антироссийские лозунги.
Фото и видео с места акции опубликованы на странице сообщества "IT Seсtor" в Twitter.
Акция началась в 15:00 у памятника Шевченко на Сумской улице. После люди прошлись шествием по центру города и завершили акцию у российского консульства. Главным лозунгом акции был "Россия-геть!".
Участники также скандировали "Россия – вон из Украины!", "Россия – вон из Донбасса!", "Россия – вон из Крыма!".
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