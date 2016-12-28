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В Харькове пьяный водитель на джипе, убегая после ДТП, влетел в другую машину: погиб младенец http://www.segodnya.ua/img/article/7837/48_main.1482918320.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7837/48_tn.1482918320.jpg Харьков На месте работает СОГ

В Харькове пьяный водитель на джипе, убегая после ДТП, влетел в другую машину: погиб младенец

Сегодня, 00:28

На месте работает СОГ

Фото: полиция
Фото: полиция

В Харькове водитель внедорожника, убегая после дорожно-транспортного происшествия, совершил еще одну аварию, в которой погиб 8-месячный младенец.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова, двойное ДТП произошло на Окружной дороге Харькова сегодня, 27 декабря, в 17:00.

По данным полиции, автомобиль "Тойота Прадо", который двигался по кольцевой дороге со стороны Чугуевского развязки на Рогани в направлении Московской развязки, совершил столкновение с автомобилями ВАЗ-2107 и "Фольксваген Кади". В результате этого столкновения пострадал водитель ВАЗ, его госпитализировали.

Далее водитель "Тойота Прадо", пытаясь скрыться с места происшествия, двинулся налево, в направлении Салтовского шоссе, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2102. В автомобиле находились четверо 4 человек (3 взрослых и ребенок). В результате этого столкновения 8-месячный младенец погиб на месте, его родители госпитализированы.

Водитель "Тойоты Прадо" имел признаки алкогольного опьянения. На месте работает СОГ.
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Источник:

УНИАН

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