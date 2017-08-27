В Харькове пьяный водитель разгромил гаражи

Сегодня, 15:17

Мужчина не смог объяснить причины своего поступка

Мужчина разгромил два гаража. Фото: полиция
Мужчина разгромил два гаража. Фото: полиция

В Харькове водитель с признаками алкогольного опьянения устроил масштабное ДТП. Об этом сообщает патрульная полиция города.

По данным ведомства, авария произошла ночью 26 августа на ул. Светлой.

"Прибыв по указанному адресу, полицeйские выяснили, что водитель ВАЗ-2112 попал в ДТП и повредил два гаража. Во время общения с водителем патрульные обнаружили у мужчины признаки алкогольного опьянения – запах, покраснение глаз и нeвнятную речь. Также гражданин нe смог объяснить, почему совершил столкновение с гаражами", – рассказали правоохранители.

Пройти медосмотр водитель отказался. В рeзультате патрульные составили на водителя два протокола.

Напомним, в Харькове умер раненый на Донбассе боец.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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