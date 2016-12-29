В Харькове пьяный водитель устроил тройное ДТП: все подробности (видео)

Погиб ребенок, а друзья и родные пострадавшей в аварии пары собирают деньги на их лечение

Восьмимесячная девочка погибла, ее родители – в реанимации после страшной катастрофы в Харькове. Водитель на внедорожнике сначала врезался в два попутных авто, а убегая с места ДТП протаранил еще одно. В нем ехала семья с ребенком. Экспертиза показала: нарушитель был пьян.

"Автомобиль "Тойота Прадо" выехал на встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ 2102, который двигался по своей полосе от проспекта Юбилейного в направлении кольцевой дороги", – сказал Олег Никоненко, замначальника управления превентивной деятельности Нацполиции в Харьковской области.

Столкновение было такой силы, что легковушку буквально разорвало на части. В жигулях ехала семья с 8-месячным ребенком. Спасти девочку медикам не удалось. Ее родителей с тяжелыми травмами доставили в больницу.



"Состояние тяжелое, и гарантировать 100%-но, что оба останутся живы, мы, к сожалению, не можем. Хотя врачи борются и прилагают все усилия, какие только возможно", – заверил Андрей Козаченко, заместитель главврача больницы скорой и неотложной помощи.

А вот у виновника аварии – ни царапины. Более того, он надеялся замять дело.

"Характерный запах изо рта алкоголя. Он еле держался на ногах. Не мог связано объяснить, что произошло. Он даже не мог пояснить, с какой стороны он ехал. Он предлагал инспекторам полиции денежное вознаграждение, чтобы, как он сказал, порешать", – добавил Алексей Набока, патрульный полицейский.

Экспертиза показала: в крови водителя — 1,7 промилле алкоголя, что превышает норму в десять раз. Сейчас он в СИЗО.

Друзья и родные пострадавшей в аварии пары собирают деньги на их лечение.

38-летнему Александру и 35-летней Диане предстоит долгая и дорогостоящая реабилитация. Маленькая Яся была их единственным ребенком.

По информации прокуратуры, 36-летний задержанный – житель Харькова. Официально нигде не работал. И раньше проблем с законом у него не было. Теперь за совершенные ДТП ему грозит до 8 лет тюрьмы.

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