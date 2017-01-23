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ФОТОФАКТ. В Харькове пьяный водитель влетел в офисное здание http://www.segodnya.ua/img/article/7908/86_main.1485175209.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/86_tn.1485175209.jpg Харьков Мужчина грубо нарушал правила дорожного движения до аварии, говорят свидетели

ФОТОФАКТ. В Харькове пьяный водитель влетел в офисное здание

Сегодня, 14:38

Мужчина грубо нарушал правила дорожного движения до аварии, говорят свидетели

На месте аварии
На месте аварии

Сегодня, 23 января, автомобиль Daewoo Nexia врезался в офисное здание "Сити Холл" на Московском проспекте, 142.

По словам свидетелей, до ДТП водитель машины авто вел себя на дороге неуверенно и нарушал правила дорожного движения – ехал по встречке.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, во время оформления происшествия инспектор предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Водитель согласился, и результат на алкотестере составил 1,13 промилле.

На водителя составили административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

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Напомним, ранее в Харькове водитель-женщина врезалась в ограждение.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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