ФОТОФАКТ. В Харькове пьяный водитель влетел в офисное здание

Сегодня, 23 января, автомобиль Daewoo Nexia врезался в офисное здание "Сити Холл" на Московском проспекте, 142.

По словам свидетелей, до ДТП водитель машины авто вел себя на дороге неуверенно и нарушал правила дорожного движения – ехал по встречке.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, во время оформления происшествия инспектор предложили водителю пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения. Водитель согласился, и результат на алкотестере составил 1,13 промилле.

На водителя составили административный протокол за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Напомним, ранее в Харькове водитель-женщина врезалась в ограждение.