В Харькове раскрыли шокирующее преступление

В Харькове правоохранители раскрыли преступление, произошедшие на днях на переулке Андреевском.

Напомним, неизвестные устроили пожар в частном доме, чтобы скрыть разбой и убийство 66-летней женщины.

По информации отдела коммуникации облУПН, в ходе розыска полицейские задержали 38-летнего ранее судимого за тяжкие повреждения мужчины и его 35-летнюю сожительницу. Следствием установили, что из корыстных побуждений злоумышленники проникли в дом пенсионерки и избили ее, в результате чего женщина скончалась.

Затем преступники украли из квартиры около 600 долларов, золотые украшения и ценные вещи. А чтобы скрыть следы преступления, они подожгли дом. Украшения злоумышленники успели сдать в ломбард.

В полиции также отметили, что задержанная приходится погибшей пенсионерке бывшей невесткой.

Правоохранители продолжают следствие по статьям "разбой" и "умышленное убийство". Максимальная санкция за совершение этих преступлений – 15 лет тюрьмы.