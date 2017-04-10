В Харькове школьник пострадал от взрыва неизвестного предмета

По предварительным данным, два мальчика в лесу жгли костры, в костре взорвался неизвестный предмет

В Харькове в воскресенье вечером 15-летний юноша пострадал от взрыва неизвестного предмета.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Холодногорского отдела 18-20.

"По предварительным данным, два мальчика в лесу жгли костры. В костре взорвался неизвестный предмет. 15-летний юноша травмирован. Пострадавший доставлен в больницу с открытым переломом голени и рваными ранами ноги", – говорится в сообщении.

Информация о случившемся зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.