В Харькове школьник пострадал от взрыва неизвестного предмета
По предварительным данным, два мальчика в лесу жгли костры, в костре взорвался неизвестный предмет
В Харькове в воскресенье вечером 15-летний юноша пострадал от взрыва неизвестного предмета.
Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, информация о происшествии поступила в дежурную часть Холодногорского отдела 18-20.
"По предварительным данным, два мальчика в лесу жгли костры. В костре взорвался неизвестный предмет. 15-летний юноша травмирован. Пострадавший доставлен в больницу с открытым переломом голени и рваными ранами ноги", – говорится в сообщении.
Информация о случившемся зарегистрирована в Журнале единого учета правонарушений.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
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