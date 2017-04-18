ФОТОФАКТ. В Харькове сильный ветер повалил светофор Сегодня, 11:21 Просмотров: ...

Мощный ветер не оставил шансов светофору и повалил его наземь

Ветер сломал светофор. Фото: соцсети

В Харькове на Академика Павлова произошел инцидент. На трамвайной остановке сильный ветер снес светофор вместе с дорожным знаком, сообщают в соцсети очевидцы. Фото: Женя Корсуков Ранее синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий 18-22 апреля 2017 года. "В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5 градусов, на поверхности почвы 3-8 градусов, дневная температура 3-9 градусов тепла", – говорится в сообщении ГСЧС.