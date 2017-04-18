ФОТОФАКТ. В Харькове сильный ветер повалил светофор
Мощный ветер не оставил шансов светофору и повалил его наземь
В Харькове на Академика Павлова произошел инцидент.
На трамвайной остановке сильный ветер снес светофор вместе с дорожным знаком, сообщают в соцсети очевидцы.
Фото: Женя Корсуков
Ранее синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий 18-22 апреля 2017 года.
"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5 градусов, на поверхности почвы 3-8 градусов, дневная температура 3-9 градусов тепла", – говорится в сообщении ГСЧС.
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