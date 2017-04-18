ФОТОФАКТ. В Харькове сильный ветер повалил светофор

Сегодня, 11:21

Мощный ветер не оставил шансов светофору и повалил его наземь

Ветер сломал светофор. Фото: соцсети
Ветер сломал светофор. Фото: соцсети

В Харькове на Академика Павлова произошел инцидент.

На трамвайной остановке сильный ветер снес светофор вместе с дорожным знаком, сообщают в соцсети очевидцы.

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Фото: Женя Корсуков

Ранее синоптики предупредили украинцев об ухудшении погодных условий 18-22 апреля 2017 года. 

"В связи с вторжением арктического воздуха 18-22 апреля ожидается холодная погода: ночью заморозки в воздухе 0-5 градусов, на поверхности почвы 3-8 градусов, дневная температура 3-9 градусов тепла", – говорится в сообщении ГСЧС.
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"Сегодня"

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