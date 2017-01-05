В Харькове столкнулись 7 автомобилей (фото)
Очевидцы сообщают, что в результате аварии пострадали по меньшей мере четверо людей
В Харькове произошла масштабная автомобильная авария с участием 7 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.
Отмечается, что ДТП произошло сегодня вечером. "В 17:20 произошло ДТП с пострадавшими на мосту от улицы Шевченко в сторону Героев труда", – говорится в сообщении.
Отмечается, что столкнулись автомобили Opel, Toyota Rav 4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet и Volkswagen Caddy. Очевидцы сообщают, что в результате аварии пострадали по меньшей мере четверо людей.
На месте инцидента работала следственно-оперативная группа, из-за столкновения движение транспорта на мосту было затруднено.
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