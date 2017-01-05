Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
В Харькове столкнулись 7 автомобилей (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7858/86_main.1483652610.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/86_tn.1483652610.jpg Харьков Очевидцы сообщают, что в результате аварии пострадали по меньшей мере четверо людей

В Харькове столкнулись 7 автомобилей (фото)

Сегодня, 23:48

Очевидцы сообщают, что в результате аварии пострадали по меньшей мере четверо людей

В Харькове произошла масштабная автомобильная авария с участием 7 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Отмечается, что ДТП произошло сегодня вечером. "В 17:20 произошло ДТП с пострадавшими на мосту от улицы Шевченко в сторону Героев труда", – говорится в сообщении.

Отмечается, что столкнулись автомобили Opel, Toyota Rav 4, Honda, Dacia Logan, Volkswagen Transporter, Chevrolet и Volkswagen Caddy. Очевидцы сообщают, что в результате аварии пострадали по меньшей мере четверо людей.

На месте инцидента работала следственно-оперативная группа, из-за столкновения движение транспорта на мосту было затруднено.
авария, ДТП, Харьков

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове столкнулись 7 автомобилей (фото)". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

В Киеве "Таврия" протаранила троллейбус и "улетела" в грузовик

Сегодня, 17:59

Пострадал водитель, устроивший ДТП, он не был пристегнут

Происшествия и криминал

Фото: bessarabskaya-pravda.com.ua

В Житомире пьяный военный протаранил маршрутку: есть пострадавший

Сегодня, 16:05

В автобусе находились 12 пассажиров, одного из них с травмами госпитализировали в больницу

Харьков

Фото управления превентивной деятельности ГУНП

Под Харьковом дважды сбили одного и того же пешехода

Сегодня, 12:33

Мужчина скончался на месте, а один из водителей скрылся от полиции

Происшествия

ДТП под Киевом. Фото: ГСЧС

Жуткое ДТП под Киевом: огромный грузовик протаранил маршрутку, разлилось топливо

Сегодня, 11:42

В результате аварии пострадали водитель и несколько пассажиров автобуса

Харьков

Ночью по Харькову рассекал пьяный водитель такси. Фото: Status Quo

По Харькову людей возил пьяный таксист

Сегодня, 11:36

Медицинская проверка показала, что количество алкоголя в крови водителя в шесть раз превышало норму

Запад

Компания попала в жуткое ДТП, возвращаясь из ночного клуба

Вчера, 20:23

Среди жертв – молодой парень и девушка. Еще двое человек оказались в реанимации

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.