В Харькове учительницу обвинили в избиении школьника

Сегодня, 14:10

Правоохранители выясняют обстоятельства происшествия

В конфликте разбираются правоохранители. Фото: i.ytimg.com
В конфликте разбираются правоохранители. Фото: i.ytimg.com

В Харькове разгорелся скандал в одной из школ. Как рассказали в местной полиции, мать 10-летнего ученика утверждает, что ее сына избила учительница.

В свою очередь, отметили правоохранители, педагог настаивает на том, что не трогала ребенка, а только пообщалась с ним, закрывшись при этом в санпомещении.

"В ходе проведения первичной проверки были опрошены все стороны конфликта и свидетели. Также мать ребенка предоставила выписку из медицинской карты, в которой указано, что у мальчика диагностировали ушиб грудной клетки. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых ребенок получил телесные повреждения", – пояснили в ведомстве.

Если следствием будет доказана причастность учительницы к травмированию ученика, ей грозит до одного года исправительных работ.

Напомним, 9 апреля в Харькове двое подростков пробрались на территорию электростанции, и чтобы сделать селфи, залезли на опору. Ребят ударило током. В полиции дело расследуют как служебную халатность. После инцидента один из парней получил ожоги 80% тела и умер в больнице.
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Автор:

Степан Сыч

Источник:

"Сегодня"

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