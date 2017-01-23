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В Харькове устроивший аварию водитель бросил фуру и сбежал (фото) http://www.segodnya.ua/img/article/7908/87_main.1485175584.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7908/87_tn.1485175584.jpg Харьков Теперь мужчину разыскивают правоохранители

В Харькове устроивший аварию водитель бросил фуру и сбежал (фото)

Сегодня, 14:44

Теперь мужчину разыскивают правоохранители

Сегодня в Харькове на улице Клочковской, возле дома № 174, столкнулись автомобиль Ford и фура. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, с места аварии госпитализировали 45-летнего водителя автомобиля Ford и его 53-летнего пассажира.

Второй участник ДТП скрылся с места происшествия, оставив фуру на месте. Обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Харькове "Газель" врезалась в авто патрульных.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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