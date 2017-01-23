В Харькове устроивший аварию водитель бросил фуру и сбежал (фото)

Сегодня в Харькове на улице Клочковской, возле дома № 174, столкнулись автомобиль Ford и фура. Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции города, с места аварии госпитализировали 45-летнего водителя автомобиля Ford и его 53-летнего пассажира.

Второй участник ДТП скрылся с места происшествия, оставив фуру на месте. Обстоятельства выясняет следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Харькове "Газель" врезалась в авто патрульных.