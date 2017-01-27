В Харькове в два раза подорожает квартплата

Харьковчан готовят к очередному подорожанию. В этот раз коммунальщики заговорили о росте квартплаты. Похоже, в мэрии решили общаться с горожанами через "письма счастья", и о росте тарифов снова уведомили листовками, как и в случае с проездом в метро и электротранспорте. Объявления появились у подъездов домов в разных районах города с новыми расценками, которые выросли на 50%.

Риторика в сообщении от КП "Жилкомсервис" практически такая же, как и в обращении транспортников. Коммунальщики кивают на то, что тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий действовали пять лет, с 1 января 2012 года. Дескать, пришло время их пересмотреть. Информацию о том, что листовки действительно расклеили сотрудники КП "Жилкомсервис", нам подтвердили в мэрии.

Коммунальщики просят поднять квартплату из-за роста цен и зарплаты

"Планируется корректировка тарифа по двум статьям: заработная плата и электроэнергия. В связи с увеличением минимальной зарплаты (до 3200 грн. — Авт.) и тарифов на электроэнергию (рост в 4,6 раза. — Авт.)", — рассказал "Сегодня" директор департамента жилищного хозяйства горсовета Роман Нехорошков. Нынешней квартплаты, уверяют коммунальщики, хватает лишь на оплату труда и электричества.

Новые цены еще должны пройти утверждение исполкома горсовета, но горожане уже подсчитывают, во сколько им обойдется квартплата, если цифры одобрят. В девятиэтажке на ул. Грушевского, 5, предлагают ввести тариф в 3,918 грн за квадратный метр. Сейчас там платят 2,45 грн. "Повышение будет больше, чем на 50%. Я уже подсчитал, что за свою трешку в 65,5 кв. метра мне придется платить 256,62 грн, с действующими ценами эта сумма составляет чуть больше 160 грн", — говорит местный житель Игорь Дубешко. А на Салтовке в пятиэтажном доме на ул. Гарибальди, 1-а, подсчитали, что за обслуживание КП "Жилкомсервису" нужно платить 3,32 грн.

Объявления "осчастливили" жильцов

АЛЬТЕРНАТИВА. Экономно расходуют деньги объединения совладельцев многоквартирных домов. Харьковчане, которые состоят в ОСМД, о повышении квартплаты еще не слышали. В пятиэтажном доме на ул. Ньютона, 129, продолжают платить по 1,6 грн. "Мы самостоятельно установили тариф в 1,6 за квадратный метр. У нас в доме отремонтировано все, нет срочных работ, поэтому и поднимать цены пока нет необходимости", — говорит местная жительница Нелли Гурьева, которая семь лет руководила этим ОСМД.

В доме на ул. Танкопия, 17, жильцы объединились и взяли дом в свои руки в 2003-м. В этой пятиэтажке квартплату пересматривали прошлым летом из-за роста цен на электроэнергию и установили тариф в 2 грн за "квадрат". Как рассказала нам председатель ОСМД Тамара Чекачкова, этих денег хватает на оплату освещения подъезда, лестничных маршей, подвальных помещений, вывоз пищевого и негабаритного мусора и зарплату сотрудников ОСМД: председателя, бухгалтера, дворника, уборщицы и паспортистки. Оплата труда у сотрудников ОСМД — символическая, так как все они работают по совместительству. Например, председатель получает 900 грн без вычета налогов, а дворник — 500 грн.

СОБИРАЮТ НА РЕМОНТ

В ОСМД квартплаты хватает и на решение текущих коммунальных проблем. "То канализация забилась, то краны нужно менять на стояках", — говорит Тамара Чекачкова. А вот чтобы основательно поменять ливневки или отремонтировать крышу, с согласия жильцов деньги собирают отдельно.