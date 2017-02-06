В Харькове в жилом доме обвалилась крыша

В здании XIX века живут две семьи, обошлось без пострадавших

В Шевченковском районе Харькова, в жилом доме по ул. Кравцова, 5 обрушилась кровля.

Как сообщается на сайте ХОГА, площадь обвала составила около 200 квадратных метров. В одноэтажном доме 1870 года постройки проживают две семьи.

В результате обрушения никто из жильцов не пострадал. Подразделения ГСЧС на место происшествия не привлекались. Крышу дома обшили досками и сделали поливинилхлородное мембранное покрытие.

Напомним, в январе в Харькове обвалилась стена одноэтажного дома на улице Коцарской.