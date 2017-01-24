В Харькове внедорожник сбил насмерть школьницу

В Харькове сегодня утром произошло смертельное ДТП на бульваре Ивана Каркача, недалеко от школы №40. Как рассказали нам в пресс-службе патрульной полиции, по предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Pajero наехал на 8-летнюю девочку, когда та вышла из маршрутного транспорта и переходила дорогу.

Ребенка госпитализировали, но она скончалась в машине скорой помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Харькове водитель-женщина врезалась в ограждение.