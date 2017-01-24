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В Харькове внедорожник сбил насмерть школьницу http://www.segodnya.ua/img/article/7911/35_main.1485246185.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7911/35_tn.1485246185.jpg Харьков ДТП с 8-летней девочкой произошло возле школы

В Харькове внедорожник сбил насмерть школьницу

Сегодня, 10:20

ДТП с 8-летней девочкой произошло возле школы

Ребенок погиб. Фото: politeka.net
Ребенок погиб. Фото: politeka.net

В Харькове сегодня утром произошло смертельное ДТП на бульваре Ивана Каркача, недалеко от школы №40. Как рассказали нам в пресс-службе патрульной полиции, по предварительным данным, автомобиль Mitsubishi Pajero наехал на 8-летнюю девочку, когда та вышла из маршрутного транспорта и переходила дорогу.

Ребенка госпитализировали, но она скончалась в машине скорой помощи.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее в Харькове водитель-женщина врезалась в ограждение.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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