В Харькове водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Пострадавшего мальчика доставили в больницу с ушибом

Сегодня утром на ул. Холодногорской, 67 произошло ДТП. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, водитель неустановленного автомобиля сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.

В результате столкновения пострадавшего с ушибом лица доставили в больницу.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность водителя и выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, на трассе Харьков-Симферополь мужчину сбили три раза.