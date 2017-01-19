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В Харькове водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП http://www.segodnya.ua/img/article/7898/97_main.1484839346.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7898/97_tn.1484839346.jpg Харьков Пострадавшего мальчика доставили в больницу с ушибом

В Харькове водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП

Сегодня, 18:49

Пострадавшего мальчика доставили в больницу с ушибом

Мальчика госпитализировали. Фото: pixabay.com
Мальчика госпитализировали. Фото: pixabay.com

Сегодня утром на ул. Холодногорской, 67 произошло ДТП. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, водитель неустановленного автомобиля сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.

В результате столкновения пострадавшего с ушибом лица доставили в больницу.

Сейчас правоохранители пытаются установить личность водителя и выясняют причины и обстоятельства ДТП.

Напомним, на трассе Харьков-Симферополь мужчину сбили три раза.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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