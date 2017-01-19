В Харькове водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП
Пострадавшего мальчика доставили в больницу с ушибом
Сегодня утром на ул. Холодногорской, 67 произошло ДТП. Как рассказали в отделе коммуникации облУНП, водитель неустановленного автомобиля сбил 8-летнего мальчика и скрылся с места ДТП.
В результате столкновения пострадавшего с ушибом лица доставили в больницу.
Сейчас правоохранители пытаются установить личность водителя и выясняют причины и обстоятельства ДТП.
Напомним, на трассе Харьков-Симферополь мужчину сбили три раза.
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