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В Харькове выберут эскиз памятника бойцам-героям http://www.segodnya.ua/img/article/7878/5_main.1484250043.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7878/5_tn.1484250043.jpg Харьков В субботу общественники вскроют боксы с бюллетенями для голосования и отберут не более шести самых рейтинговых эскизов

В Харькове выберут эскиз памятника бойцам-героям

Сегодня, 22:00

В субботу общественники вскроют боксы с бюллетенями для голосования и отберут не более шести самых рейтинговых эскизов

Проведут тайное голосование. Фото: КирТАГ
Проведут тайное голосование. Фото: КирТАГ

Завтра в 17:00 в "Укроп-холле", на пл. Свободы, 7 завершится первый этап конкурса на выбор памятника "Героям АТО", который установят на площади Защитников Украины.

Как уже писала "Сегодня", первая попытка увенчалась неудачей, поскольку выбор компетентного жюри не устроил активистов. По словам председателя "Союза боевых действий и волонтеров АТО" в Харьковской области Олега Головкова, этот этап предусматривал собой представление эскиз-идей для будущего памятника.

В рамках которого бойцы, родственники погибших и все неравнодушные харьковчане, а также скульпторы и дизайнеры голосовали за один из 17 предложенных макетов.

В субботу общественники вскроют боксы с бюллетенями для голосования и отберут не более шести самых рейтинговых эскизов. Затем начнется второй этап конкурса, в рамках которого тайным голосованием определят, как будет выглядеть памятник в Харькове.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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