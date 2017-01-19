В Харькове взяли под стражу серийного насильника
Мужчину подозревают в совершении преступлений по трем статьям
В Харькове взяли под стражу без права внесения залога 27-летнего ранее судимого мужчину, которого подозревают сразу по трем статьям Уголовного кодекса. Как рассказала руководитель местной прокуратуры №3 Ксения Мирошник, угрожая расправой, харьковчанин нападал на женщин.
"С применением физического насилия он затаскивал их в безлюдные места, где удовлетворял свою половую страсть", – говорит прокурор.
Следователи уже установили три эпизода преступлений в октябре-декабре 2016 и в январе этого года. Все жертвы , женщины возрастом 20, 29 и 35-ти лет, опознали преступника.
Нападения мужчина совершал в районе улицы 12 апреля и парка "Зеленый гай". Одна из потерпевших, 29-летняя харьковчанка, пыталась, воспользовавшись мобильным телефоном, вызвать помощь, но злоумышленник отобрал у нее мобилку. В прокуратуре также заметили, что на момент совершения преступления мужчина имел судимости за разбои и грабежи и находился в розыске как условно осужденный, который по неизвестным причинам отсутствовал по месту проживания и работы.
Харьковчанина подозревают насильственном удовлетворении половой страсти неестественным способом, изнасиловании и грабеже, совершенном повторно. Максимальная санкция за совершение этих преступлений 10 лет тюрьмы.
Напомним, харьковчанка стала жертвой насильника из соцсетей.
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