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В Харькове зафиксирован случай малярии http://www.segodnya.ua/img/article/7860/37_main.1483711829.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/37_tn.1483711829.jpg Харьков Болезнь завезли из Нигерии

В Харькове зафиксирован случай малярии

Сегодня, 16:10

Болезнь завезли из Нигерии

Привез малярию из Нигерии. Фото: Status Quo
Привез малярию из Нигерии. Фото: Status Quo

Харьковские медики зафиксировали случай заболевания малярией. Оказалось, болезнь в город привез из деловой поездки в Нигерию харьковчанин. Вернувшись домой, мужчина почувствовал недомогание, но лечился самостоятельно, позже его госпитализировали с диагнозом "пневмония", а исследования показали, что его скосила малярия. Дома у него провели противоэпидемические мероприятия.
пневмония, малярия, болезнь, недомогание

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Автор:

Козлова Оксана

Источник:

"Сегодня"

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