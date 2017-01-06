В Харькове зафиксирован случай малярии

Харьковские медики зафиксировали случай заболевания малярией. Оказалось, болезнь в город привез из деловой поездки в Нигерию харьковчанин. Вернувшись домой, мужчина почувствовал недомогание, но лечился самостоятельно, позже его госпитализировали с диагнозом "пневмония", а исследования показали, что его скосила малярия. Дома у него провели противоэпидемические мероприятия.