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В Харькове закрыли "дело" против убитого лидера "Оплота" Жилина http://www.segodnya.ua/img/article/7858/67_main.1483645971.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7858/67_tn.1483645971.jpg Харьков Евгений Жилин был застрелен в ресторане в поселке "Горки-2"

В Харькове закрыли "дело" против убитого лидера "Оплота" Жилина

Сегодня, 22:11

Евгений Жилин был застрелен в ресторане в поселке "Горки-2"

Евгений Жилин был застрелен в ресторане в поселке &quot;Горки-2&quot;. Фото: oplot.info
Евгений Жилин был застрелен в ресторане в поселке "Горки-2". Фото: oplot.info

В Харькове после поступления официального подтверждения факта смерти лидера сепаратистской организации "Оплот" Евгения Жилина закрыли возбужденные против него уголовные производства. Об этом сообщили УНН в прокуратуре Харьковской области.

"Да, действительно, мы получили материалы, официальное подтверждение о смерти подозреваемого, и по закону закрыли уголовное производство, именно что касается Жилина. Что касается других вопросов, где не только он подозреваемый, то уголовные производства не закрыты, расследуются дальше", – сообщили в прокуратуре.

Как сообщалось, летом 2015 года Харьковское управление СБУ возбудило дело по факту причастности Жилина к финансированию "ДНР" и "ЛНР" через харьковские фирмы. Однако по информации МВД, Жилин выехал из страны еще 21 февраля 2014 года. 3 февраля 2016 года Печерский суд Киева заочно арестовал Евгения Жилина.

Напомним, 19 сентября российские СМИ сообщили, что в одном из ресторанов в Подмосковье убили основателя и лидера террористической организации "Оплот" Евгения Жилина.

В убийстве участвовали два человека. По словам правоохранителей РФ, нападавший выстрелил главарю "Оплота" прямо в голову. Его знакомый Андрей Козырев, который зашел в ресторан вместе с Жилиным, был тяжело ранен и госпитализирован.
Оплот, Жилин

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