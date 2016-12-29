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В харьковском госпитале военный покончил с собой http://www.segodnya.ua/img/article/7843/73_main.1483017902.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7843/73_tn.1483017902.jpg Харьков Правоохранители проводят расследование и обещают обнародовать подробности позже

В харьковском госпитале военный покончил с собой

Сегодня, 15:23

Правоохранители проводят расследование и обещают обнародовать подробности позже

Фото: kh.depo.ua
Фото: kh.depo.ua

В харьковском военном госпитале произошла трагедия – военнослужащий покончил жизнь самоубийством.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

Подробности правоохранители обещают рассказать позже.

Напомним, ранее житель Харьковской области, страдающий онкозаболеванием, выстрелил себе в висок.
Харьков, трагедия, полиция, самоубийство, госпиталь, военный

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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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