В харьковском госпитале военный покончил с собой
Правоохранители проводят расследование и обещают обнародовать подробности позже
В харьковском военном госпитале произошла трагедия – военнослужащий покончил жизнь самоубийством.
Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".
Подробности правоохранители обещают рассказать позже.
Напомним, ранее житель Харьковской области, страдающий онкозаболеванием, выстрелил себе в висок.
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