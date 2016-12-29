В харьковском госпитале военный покончил с собой

Как сообщили в отделе коммуникации полиции области, открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

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