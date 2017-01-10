В харьковском суде ищут взрывчатку
В полицию поступило предупреждение о возможном взрыве
Сегодня около 09:30 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции города Харькова поступило сообщение о том, что в помещении суда на проспекте Независимости, якобы заложена взрывчатка.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники, которые проверяют поученную информацию. Сообщение внесено в Журнал единого учета правонарушений.
Напомним, ранее в центре Харькова откопали мину.
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