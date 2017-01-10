Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
В харьковском суде ищут взрывчатку http://www.segodnya.ua/img/article/7867/60_main.1484039611.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7867/60_tn.1484039611.jpg Харьков В полицию поступило предупреждение о возможном взрыве

В харьковском суде ищут взрывчатку

Сегодня, 11:11

В полицию поступило предупреждение о возможном взрыве

В Харькове ищут взрывчатку.
В Харькове ищут взрывчатку.

Сегодня около 09:30 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции города Харькова поступило сообщение о том, что в помещении суда на проспекте Независимости, якобы заложена взрывчатка.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники, которые проверяют поученную информацию. Сообщение внесено в Журнал единого учета правонарушений.

Напомним, ранее в центре Харькова откопали мину.
журнал, взрывчатка, сообщение, происшествия, предупреждение, взрывотехники

Вы сейчас просматриваете новость "В харьковском суде ищут взрывчатку". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Одесса

Взрыв прогремел в частном доме.

В Одесской области прогремел взрыв в жилом доме

Сегодня, 10:38

Подробности инцидента рассказали спасатели

Донбасс

Дебошира задержали. Фото: vz.ua

В Мариуполе копа избили за замечание в автобусе

Сегодня, 10:14

Полицейские уже задержали молодого дебошира

Одесса

В огне погибли двое мужчин. Фото: ГСЧС

Боец, который погиб от взрыва в Одессе, был иностранцем

Вчера, 08:17

В полиции не исключают, что причиной взрыва могла стать взрывчатка

Происшествия и криминал

В результате взрыва в жилом доме в Одессе погибли два человека. Фото: ГСЧС

Стала известна вероятная причина смертельного взрыва в Одессе

8 Января, 12:29

К ликвидации последствий происшествия привлекалось 5 единиц основной пожарной и специальной техники и 19 человек личного состава спасателей 

Донбасс

Жертвами аварии стали два человека. Фото: blacksea.tv

В Славянске пьяный водитель устроил смертельное ДТП

8 Января, 11:58

В результате аварии погибли две женщины

Донбасс

Парня удалось спасти. Фото: kazanfirst.ru

В Мариуполе подросток пытался удавить себя шнурком в ребцентре

8 Января, 11:32

Спасти жизнь парня помогла реакция воспитателя

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.