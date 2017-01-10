В харьковском суде ищут взрывчатку

В полицию поступило предупреждение о возможном взрыве

Сегодня около 09:30 в дежурную часть Шевченковского отдела полиции города Харькова поступило сообщение о том, что в помещении суда на проспекте Независимости, якобы заложена взрывчатка.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники, которые проверяют поученную информацию. Сообщение внесено в Журнал единого учета правонарушений.

Напомним, ранее в центре Харькова откопали мину.