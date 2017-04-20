В харьковском трамвае умер мужчина
Инцидент произошел в салоне 27-го маршрута
В среду в харьковском трамвае умер мужчина. Об этом newsroom.kh.ua сообщили в пресс-службе горсовета.
Инцидент произошел в салоне 27-го маршрута в районе перекрестка проспекта Тракторостроителей и улицы Героев труда. По предварительной версии, мужчине в возрасте около 60 лет стало плохо с сердцем. В результате пассажир умер еще до приезда скорой. На место выезжали медики и полиция.
Напомним, в Харьковской области авария унесла жизни четырех человек.
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