В среду в харьковском трамвае умер мужчина. Об этом newsroom.kh.ua сообщили в пресс-службе горсовета.

Инцидент произошел в салоне 27-го маршрута в районе перекрестка проспекта Тракторостроителей и улицы Героев труда. По предварительной версии, мужчине в возрасте около 60 лет стало плохо с сердцем. В результате пассажир умер еще до приезда скорой. На место выезжали медики и полиция.

Напомним, в Харьковской области авария унесла жизни четырех человек.