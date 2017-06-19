В Харьковской области четырехлетний мальчик травмировался болгаркой

Сегодня, 15:38

Ребенка госпитализировали в областную больницу

Раненого ребенка госпитализировали. Фото: atmbud.ru
Раненого ребенка госпитализировали. Фото: atmbud.ru

В Харьковском районе электроинструмент травмировал четырехлетнего мальчика.По информации отдела коммуникации полиции области, сообщение о происшествии поступило в Люботинское отделение полиции 18 июня в 23:05 от врачей скорой помощи из поселка Рай-Еленовка.

Правоохранители установили, что ребенок дома случайно попал под рабочую болгарку во время ремонта. Малыша доставили в Харьковскую областную клиническую больницу с раной шеи и поверхности грудной клетки. Состояние здоровья пострадавшего медики оценивают как стабильное. Факт события внесли в Журнал единого учета правонарушений, обстоятельства устанавливаются.

Напомним, в Балаклее Харьковской области ребенок выпал из окна больницы.

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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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