В Харьковской области готовятся принять жителей Авдеевки и собирают помощь
В области готовы разместить до 2000 переселенцев
Сегодня в Харьковской области начали собирать первый гуманитарный груз в Авдеевку Донецкой области, которая страдает от обстрелов.
Как сообщил первый зампредседателя Харьковской облгосадминистрации Марк Беккер, Харьковщина решила отправить электрогенераторы, тепловые пушки, мобильные приборы для освещения, а также топливо, медикаменты и теплые вещи.
Все службы региона, чиновники области и районов отрабатывают вопросы, связанные с возможным размещением переселенцев из Авдеевки, их питанием и медобслуживанием.
Как сообщил нам Марк Беккер, в области готовы разместить до 2000 переселенцев. Можно принести помощь и волонтерам "Станции Харьков" на ул. Дмитриевскую, 25. Там собирают средства гигиены, предметы быта и продукты питания.
Ранее сообщалось, что в Одессе собирают помощь для жителей Авдеевки.
Ранее вице-премьер-министр Геннадий Зубко отчитался о гуманитарной ситуации в Авдеевке. По его словам, ремонтные бригады и саперы ждут окончания обстрелов, чтобы начать ремонт линий электропередач.
Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
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