В Харьковской области готовятся принять жителей Авдеевки и собирают помощь

Сегодня, 21:38

В области готовы разместить до 2000 переселенцев

Жители Авдеевки нуждаются в помощи. Фото: AFP
Жители Авдеевки нуждаются в помощи. Фото: AFP

Сегодня в Харьковской области начали собирать первый гуманитарный груз в Авдеевку Донецкой области, которая страдает от обстрелов.

Как сообщил первый зампредседателя Харьковской облгосадминистрации Марк Беккер, Харьковщина решила отправить электрогенераторы, тепловые пушки, мобильные приборы для освещения, а также топливо, медикаменты и теплые вещи.

Все службы региона, чиновники области и районов отрабатывают вопросы, связанные с возможным размещением переселенцев из Авдеевки, их питанием и медобслуживанием.

Как сообщил нам Марк Беккер, в области готовы разместить до 2000 переселенцев. Можно принести помощь и волонтерам "Станции Харьков" на ул. Дмитриевскую, 25. Там собирают средства гигиены, предметы быта и продукты питания.

Ранее сообщалось, что в Одессе собирают помощь для жителей Авдеевки.

Ранее вице-премьер-министр Геннадий Зубко отчитался о гуманитарной ситуации в Авдеевке. По его словам, ремонтные бригады и саперы ждут окончания обстрелов, чтобы начать ремонт линий электропередач.

Напомним, в районе Авдеевки с 29 января идут интенсивные бои, противник применяет тяжелую артиллерию и "Грады", а предприятие "Авдеевский коксохимический завод" из-за повреждений линий электроснабжения находится на грани остановки, что угрожает полным отключением отопления в городе.
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Автор:

Макаренко Анна

Источник:

"Сегодня"

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