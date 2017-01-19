В Харьковской области группировка присвоила 18 миллионов гривен из бюджета

Правоохранители Харьковской области разоблачили преступную группировку, которая на протяжении 2014-2016 годов путем злоупотребления служебным положением и подделки официальных документов завладела средствами государственного и областного бюджетов на общую сумму 18 миллионов гривен.

Как сообщили в Управлении связей с общественность и СМИ Генпрокуратуры, эти деньги были выделены на закупку оборудования и выполнение работ по реконструкции очистных сооружений канализации Малоданиловского поселкового совета Дергачевского района.

В состав организованной группы входили четыре человека. Всем ее членам сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления пол статье "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением".

К задержанным применена мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога от 206 до 400 тысяч гривен.

С целью обеспечения возмещения ущерба, нанесенного государству преступными действиями, следственный судья наложил арест на имущество подозреваемых: на три квартиры в Харькове, два дома в Харькове и области, нежилые помещения в Харькове и три автомобиля. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генпрокуратуры Украины.

Напомним, в прошлом году в Харькове присвоили 5 миллионов гривен, которые предназначались на капитальный и текущий ремонт жилых домов и общежитий города.