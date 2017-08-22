В Харьковской области маленький ребенок наелся крема для обуви
Сейчас годовалый мальчик находится в больнице
В поселке Слободское Первомайского района годовалый ребенок наелся крема для обуви. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.
Как рассказали в ведомстве, мальчик сейчас находится в больнице.
"Врачи оценивают состояние его здоровья как средней тяжести", – отметили правоохранители.
Происшествие уже квалифицировано по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство".
Напомним, в Харьковской области малыш едва не погиб в пруду.
Вы сейчас просматриваете новость "В Харьковской области маленький ребенок наелся крема для обуви". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"
Комментарии