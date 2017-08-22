В Харьковской области маленький ребенок наелся крема для обуви

Сегодня, 10:37

Сейчас годовалый мальчик находится в больнице 

Ребенок попал в больницу. Фото: otravleniya.ru
Ребенок попал в больницу. Фото: otravleniya.ru

В поселке Слободское Первомайского района годовалый ребенок наелся крема для обуви. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

Как рассказали в ведомстве, мальчик сейчас находится в больнице.

"Врачи оценивают состояние его здоровья как средней тяжести", – отметили правоохранители.

Происшествие уже квалифицировано по статье "злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство".

Напомним, в Харьковской области малыш едва не погиб в пруду.
происшествие, малыш, мальчик, харьковская область

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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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