В Харьковской области малыш едва не погиб в пруду

В Валках двухлетний мальчик едва не захлебнулся во время купания в пруду. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

По данным ведомства, дедушка с бабушкой и двумя внуками отдыхали на местном водоеме. Во время игры в пруду один из детей упал и наглотался воды.

"С места происшествия мальчика доставили в больницу, сейчас состояние его здоровья – удовлетворительное", – рассказали правоохранители.

Напомним, в Харьковской области река забрала жизнь подростка.