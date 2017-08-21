В Харьковской области малыш едва не погиб в пруду

Сегодня, 11:24

Двухлетний мальчик находится в больнице

Ребенок едва не погиб. Фото: snitsya-son.ru
Ребенок едва не погиб. Фото: snitsya-son.ru

В Валках двухлетний мальчик едва не захлебнулся во время купания в пруду. Об этом сообщают в отделе коммуникации Нацполиции Харьковской области.

По данным ведомства, дедушка с бабушкой и двумя внуками отдыхали на местном водоеме. Во время игры в пруду один из детей упал и наглотался воды.

"С места происшествия мальчика доставили в больницу, сейчас состояние его здоровья – удовлетворительное", – рассказали правоохранители.

Напомним, в Харьковской области река забрала жизнь подростка.
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Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

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