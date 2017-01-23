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В Харьковской области мужчина избил и покусал тещу http://www.segodnya.ua/img/article/7910/3_main.1485188394.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7910/3_tn.1485188394.jpg Харьков Эмоциональный зять не ужился с женщиной под одной крышей

В Харьковской области мужчина избил и покусал тещу

Сегодня, 18:18

Эмоциональный зять не ужился с женщиной под одной крышей

Зять укусил свою тещу. Фото: pixabay.com
Зять укусил свою тещу. Фото: pixabay.com

Купянский горрайонный суд Харьковской области вынес приговор мужчине, избившего свою тещу.

Как сказано в решении суда, уроженец Ковшаровки, официально не работающий и воспитывающий двух детей, в ноябре прошлого года во время ссоры накинулся на тещу. Сначала мужчина ударил ее кулаком в грудь, а затем в лицо. Избивать женщину изверг прекратил только тогда, когда она убежала от него на улицу.

В декабре теща второй раз пострадала от своего зятя. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения , а женщина отдыхала на диване. Между ними снова возникла ссора, во время которой зять ударил тещу в грудь, по голове, а затем укусил за палец на руке.

Гражданская жена и внук потерпевшей оттянули его от женщины и вызвали полицию.

На судебном заседании потерпевшая рассказала, что живет с зятем вместе, а ссора возникла из-за того, что она отказалась дать ему ключи от квартиры.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Суд признал дебошира виновным в нанесении умышленных легких телесных повреждений и назначил штраф в 850 гривен.

Напомним, в декабре 2016 года в Харькове вооруженные бандиты избили патрульного и украли его куртку.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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