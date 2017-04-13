В Харьковской области мужчина жестоко расправился с другом

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет

В Балаклейский отдел полиции поступило сообщение от 31-летнего местного жителя о том, что в заброшенном здании вблизи водоема, расположенного возле села Вишневое, он обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.

Полицейские вышли на след убийцы. Им оказался 55-летний друг погибшего.

"Задержанный не стал отпираться и признался в совершении убийства. Мужчина раскаялся в содеянном и пояснил, что в тот день в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес знакомому 19 ударов кухонным ножом, в результате чего мужчина скончался. Придя в себя, злоумышленник поспешил покинуть место преступления", – рассказали в полиции.

Убийца задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области женщину убили на лавочке возле дома.