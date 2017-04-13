В Харьковской области мужчина жестоко расправился с другом
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет
В Балаклейский отдел полиции поступило сообщение от 31-летнего местного жителя о том, что в заброшенном здании вблизи водоема, расположенного возле села Вишневое, он обнаружил тело мужчины с признаками насильственной смерти.
Об этом сообщили в пресс-службе ГУНПУ в Харьковской области.
Полицейские вышли на след убийцы. Им оказался 55-летний друг погибшего.
"Задержанный не стал отпираться и признался в совершении убийства. Мужчина раскаялся в содеянном и пояснил, что в тот день в ходе ссоры, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес знакомому 19 ударов кухонным ножом, в результате чего мужчина скончался. Придя в себя, злоумышленник поспешил покинуть место преступления", – рассказали в полиции.
Убийца задержан согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области женщину убили на лавочке возле дома.
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