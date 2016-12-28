В Харьковской области мужчину наказали за уличный стриптиз

В Харьковской области осудили жителя села Шевченково, который демонстрировал на улице свою интимную часть тела.

Как сказано в приговоре Шевченковского райсуда, в сентябре мужчина оголил свой половой орган перед людьми и не реагировал на их замечания.

На суде житель области свою вину признал полностью, искренне раскаялся и объяснил, что в тот день был сильно пьян.

Обвиняемого признали виновным в грубом нарушении общественного порядка и приговорили к трем годам лишения свободы с заменой реального наказания испытательным сроком в два года. На данный момент приговор не вступил в силу, идет срок апелляционного обжалования.

Ранее мужчина был судим за нанесение умышленных телесных повреждений средней тяжести.

Напомним, в октябре в Харькове пьяный мужчина бросался с ножом на автомобили.