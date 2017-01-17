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В Харьковской области на границе нашли конфеты с наркотиками http://www.segodnya.ua/img/article/7890/13_main.1484653940.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/13_tn.1484653940.jpg Харьков "Веселые" сладости обнаружила собака пограничников

В Харьковской области на границе нашли конфеты с наркотиками

Сегодня, 13:48

"Веселые" сладости обнаружила собака пограничников

Наркотики прятали в конфетах. Фото: Госпогранслужба
Наркотики прятали в конфетах. Фото: Госпогранслужба

На границе с Россией пограничники вместе с сотрудниками фискальной службы задержали гражданина Украины, который вез с собой необычные "конфеты". В обертках из-под кондитерских изделий было спрятано вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения, всего 230 грамм.

"На выезд из Украины в Россию прибыл рейсовый автобус, который направлялся в Москву. Во время погранично-таможенного оформления на пассажира, 36-летнего жителя Донецка, сработал служебный пес", – говорят в Госпогранслужбе Украины.

Пакет с "конфетами" лежал возле мужчины на верхней полке, там, где обычно складывают ручную кладь пассажиры. Развернув обертки, пограничники обнаружили не шоколад, а наркотическое содержимое.

И "кондитерские изделия", и владельца передали сотрудникам СБУ.

Напомним, в Харькове мошенник обманул больше 20 подростков.
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Автор:

Максим Иванов

Источник:

"Сегодня"

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