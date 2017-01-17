В Харьковской области на границе нашли конфеты с наркотиками

На границе с Россией пограничники вместе с сотрудниками фискальной службы задержали гражданина Украины, который вез с собой необычные "конфеты". В обертках из-под кондитерских изделий было спрятано вещество серо-зеленого цвета растительного происхождения, всего 230 грамм.

"На выезд из Украины в Россию прибыл рейсовый автобус, который направлялся в Москву. Во время погранично-таможенного оформления на пассажира, 36-летнего жителя Донецка, сработал служебный пес", – говорят в Госпогранслужбе Украины.

Пакет с "конфетами" лежал возле мужчины на верхней полке, там, где обычно складывают ручную кладь пассажиры. Развернув обертки, пограничники обнаружили не шоколад, а наркотическое содержимое.

И "кондитерские изделия", и владельца передали сотрудникам СБУ.

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