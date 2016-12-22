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В Харьковской области накрыли ряд казино, работающих под видом интернет-клубов http://www.segodnya.ua/img/article/7822/33_main.1482437556.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7822/33_tn.1482437556.jpg Харьков За 11 дней открыли 22 уголовных производства за ведение игорного бизнеса

В Харьковской области накрыли ряд казино, работающих под видом интернет-клубов

Вчера, 22:12

За 11 дней открыли 22 уголовных производства за ведение игорного бизнеса

Ночные обыски. На посетителей составляли админпротоколы. Фото: hk.npu.gov.ua
Ночные обыски. На посетителей составляли админпротоколы. Фото: hk.npu.gov.ua

На Харьковщине стражи порядка объявили войну незаконному игорному бизнесу. Свои рейды сотрудники полиции начали 10 декабря, и за 11 дней следственные подразделения ГУНП в Харьковской области внесли 22 уголовных производства в ЕРДР и получили 17 судебных постановлений на проведение обысков в помещениях, где расположены игорные заведения.

В среду одновременно и в области, и в Харькове проводили обыски. "Было изъято 153 системных блока игорного оборудования и другие приспособления для доступа к онлайн-играм", — говорит замначальника отдела облуправления защиты экономики Евгений Огиенко. Также правоохранители изъяли 63 000 грн.

Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, одновременно провели восемь ночных обысков в заведениях, которые работали под вывесками интернет-центров. Были составлены шесть админпротколов на посетителей, а досудебное расследование проводится по статье "Ведение игорного бизнеса", которая предусматривает штраф до 640 000 грн.
казино, игорные заведения

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Автор:

Козлова Оксана

Источник:

"Сегодня"

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