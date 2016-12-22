В Харьковской области накрыли ряд казино, работающих под видом интернет-клубов

На Харьковщине стражи порядка объявили войну незаконному игорному бизнесу. Свои рейды сотрудники полиции начали 10 декабря, и за 11 дней следственные подразделения ГУНП в Харьковской области внесли 22 уголовных производства в ЕРДР и получили 17 судебных постановлений на проведение обысков в помещениях, где расположены игорные заведения.

В среду одновременно и в области, и в Харькове проводили обыски. "Было изъято 153 системных блока игорного оборудования и другие приспособления для доступа к онлайн-играм", — говорит замначальника отдела облуправления защиты экономики Евгений Огиенко. Также правоохранители изъяли 63 000 грн.



Как сообщили в пресс-службе облпрокуратуры, одновременно провели восемь ночных обысков в заведениях, которые работали под вывесками интернет-центров. Были составлены шесть админпротколов на посетителей, а досудебное расследование проводится по статье "Ведение игорного бизнеса", которая предусматривает штраф до 640 000 грн.