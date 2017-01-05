В Харьковской области осудили мать, оставившую близняшек на неделю с отцом-убийцей

29-летняя девушка проведет за решеткой два с половиной года; 44-летнего отца детей осудили за убийство по неосторожности

В Харьковской области состоялся суд над матерью, которая на неделю бросила маленьких сестер-близняшек, а когда вернулась – одну девочку убил отец, другую – медики забрали в больницу.

Как сообщает пресс-служба местной проректоры, Чугуевский городской суд признал 29-летнюю девушку виновной в злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, что повлекло тяжкие последствия (ст. 166 УК Украины).

Женщине назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы.

Как напоминают в прокуратуре, трагедия произошла в поселке Эсхар. В апреле прошлого года женщина после очередной ссоры с мужем ушла из дома, оставив на него дочерей-близнецов, которым не исполнилось и двух лет. Около недели она не возвращалась и никоим образом не интересовалась судьбой своих детей, а отец пьянствовал. Напившись в очередной раз, он "успокоил" одну из дочерей, которая плакала, и лег спать. Утром малышка не проснулась. Фельдшер, которого вызвали соседи, констатировал смерть ребенка.

Вторую девочку госпитализировали в медучреждение с многочисленными заболеваниями.

В октябре текущего года Чугуевский городской суд области признал виновным 44-летнего отца детей в убийстве по неосторожности и злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком, повлекшие тяжкие последствия (ч.1 ст.119 и ст.166 УК Украины), и назначил наказание в виде 3 лет и 4 месяцев лишения свободы. Однако прокуратура настаивает назначить мужчине более суровое наказание. Сейчас апелляционная жалоба находится на рассмотрении суда.

Мужчину и женщину лишили родительских прав.