В Харьковской области парень погиб под поездом
Трагедия произошла ночью в неположенном для перехода месте
В Харьковской области 20-летний парень погиб под поездом. Об этом сообщает местная полиция.
По данным ведомства, трагедия произошла ночью 20 августа в 150 метрах от железнодорожной станции "Преддонбасовская".
"Грузовым поездом сообщением "Купянск-Узловой – Святогорск" был смертельно травмирован житель поселка Изюмское, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.
Движение поездов не прекращалось", – рассказали правоохранители.
О случившемся уже сообщили родственникам погибшего, также проводится проверка.
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