В Харьковской области парень погиб под поездом

Сегодня, 11:03

Трагедия произошла ночью в неположенном для перехода месте

В Харьковской области погиб 20-летний парень. Фото: elitefon.ru
В Харьковской области погиб 20-летний парень. Фото: elitefon.ru

В Харьковской области 20-летний парень погиб под поездом. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, трагедия произошла ночью 20 августа в 150 метрах от железнодорожной станции "Преддонбасовская".

"Грузовым поездом сообщением "Купянск-Узловой – Святогорск" был смертельно травмирован житель поселка Изюмское, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Движение поездов не прекращалось", – рассказали правоохранители.

О случившемся уже сообщили родственникам погибшего, также проводится проверка.

Напомним, в Харьковской области застрелили мужчину.
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"Сегодня"

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