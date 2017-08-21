В Харьковской области парень погиб под поездом

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Сегодня, 11:03 Просмотров: ...

Трагедия произошла ночью в неположенном для перехода месте

В Харьковской области 20-летний парень погиб под поездом. Об этом сообщает местная полиция.

По данным ведомства, трагедия произошла ночью 20 августа в 150 метрах от железнодорожной станции "Преддонбасовская".

"Грузовым поездом сообщением "Купянск-Узловой – Святогорск" был смертельно травмирован житель поселка Изюмское, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте.

Движение поездов не прекращалось", – рассказали правоохранители.

О случившемся уже сообщили родственникам погибшего, также проводится проверка.

Напомним, в Харьковской области застрелили мужчину.