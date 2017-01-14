В Харьковской области поезд задавил человека

В полиции говорит, что мужчина был пьян и не слышал сигнала прибывающего поезда

В Харьковской области поезд сообщением "Харьков – Киев" насмерть сбил 38-летнего жителя с.Ковьяги Валковского района.

"ЧП произошло 13 января около 20:25 на железнодорожной станции "Огульцы ЮЖД". Установлено, что мужчина находился на перроне в состоянии алкогольного опьянения и не слышал сигнала прибывающего поезда. Не удержав равновесие, он ударился о боковую часть поезда", – говорится в сообщении в облуправлении Нацполиции.

Сейчас решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудовых расследований.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области поезд задавил мужчину, уснувшего на рельсах.