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В Харьковской области поезд задавил человека http://www.segodnya.ua/img/article/7882/29_main.1484397421.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7882/29_tn.1484397421.jpg Харьков В полиции говорит, что мужчина был пьян и не слышал сигнала прибывающего поезда

В Харьковской области поезд задавил человека

Сегодня, 14:34

В полиции говорит, что мужчина был пьян и не слышал сигнала прибывающего поезда

Мужчина скончался на месте. Фото: pixabay.com
Мужчина скончался на месте. Фото: pixabay.com

В Харьковской области поезд сообщением "ХарьковКиев" насмерть сбил 38-летнего жителя с.Ковьяги Валковского района.

"ЧП произошло 13 января около 20:25 на железнодорожной станции "Огульцы ЮЖД". Установлено, что мужчина находился на перроне в состоянии алкогольного опьянения и не слышал сигнала прибывающего поезда. Не удержав равновесие, он ударился о боковую часть поезда", – говорится в сообщении в облуправлении Нацполиции.

Сейчас решается вопрос о внесении факту происшествия в Единый реестр досудовых расследований.

Ранее сообщалось, что в Харьковской области поезд задавил мужчину, уснувшего на рельсах.
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Источник:

"Сегодня"

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