В Харьковской области произошло жестокое убийство

В поселке Кегичевка жестоко убили местного жителя. Об этом сообщает полиция Харьковской области.

По данным ведомства, о происшествии стало известно от медиков местной больницы, куда с колото-резаными ранами туловища и головы доставили еще живую жертву. Однако, спасти жизнь мужчины не удалось.

"Установлено, что к совершению преступления причастен 23-летний житель поселка. Имея неприязненные отношения с 27-летним мужчиной, злоумышленник навеселе пришел к его дому. Выбив входную дверь, зашел в комнату, где отдыхал хозяин. Началась драка, в ходе которой парень взял нож и начал наносить удары ножом по телу хозяина дома, после чего скрылся с места происшествия", – рассказали правоохранители.

Подозреваемому грозит лишение свободы на срок до 15 лет. Следствие продолжается.