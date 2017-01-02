В Харьковской области смелая пенсионерка разоблачили грабителя
Местный житель решил обчистить семью стариков
В Харьковской области сорвав маску с разбойника-рецидивиста, 77-летняя женщина узнала своего односельчанина.
По информации пресс-службы Нацполиции, неизвестный в маске зашел в дом 80-летнего местного жителя.
Лезвием от ножа он нанес владельцу дома удар в область грудной клетки. После чего, ударив его кулаком в лицо, повалил на пол, начал требовать деньги. На шум выбежала 77-летняя жена потерпевшего. Женщина сорвала со злоумышленника маску и узнала 33-летнего односельчанина, который сразу скрылся с места преступления.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники Изюмского отдела полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Установлено, что мужчина ранее неоднократно был судим за совершение грабежей.
Вещественные доказательства изъяты.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в Харькове совершено разбойное нападение на почтовое отделение. Преступник завладел деньгами в сумме около 20 тысяч гривен.
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