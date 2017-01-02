Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости в регионах Новости Харькова
В Харьковской области смелая пенсионерка разоблачили грабителя http://www.segodnya.ua/img/article/7852/44_main.1483378189.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7852/44_tn.1483378189.jpg Харьков Местный житель решил обчистить  семью стариков

В Харьковской области смелая пенсионерка разоблачили грабителя

Сегодня, 19:28

Местный житель решил обчистить  семью стариков

Фото: kremlinpress.com
Фото: kremlinpress.com

В Харьковской области сорвав маску с разбойника-рецидивиста, 77-летняя женщина узнала своего односельчанина.

По информации пресс-службы Нацполиции, неизвестный в маске зашел в дом 80-летнего местного жителя.

Лезвием от ножа он нанес владельцу дома удар в область грудной клетки. После чего, ударив его кулаком в лицо, повалил на пол, начал требовать деньги. На шум выбежала 77-летняя жена потерпевшего. Женщина сорвала со злоумышленника маску и узнала 33-летнего односельчанина, который сразу скрылся с места преступления.

В ходе розыскных мероприятий сотрудники Изюмского отдела полиции установили местонахождение злоумышленника и задержали его. Установлено, что мужчина ранее неоднократно был судим за совершение грабежей.

Вещественные доказательства изъяты.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Харькове совершено разбойное нападение на почтовое отделение. Преступник завладел деньгами в сумме около 20 тысяч гривен.
ограбление, мужчина, харьковская область, пенсионерка, удар, уголовное производство

Вы сейчас просматриваете новость "В Харьковской области смелая пенсионерка разоблачили грабителя". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Происшествия

Полиция ищет дерзких разбойников

Дерзкое ограбление в Киеве: полиция назвала приметы разбойников, похитивших сумку с валютой

27 Сентября 2016, 11:58

Бандиты выстрелили из травмата в ногу 25-летнему киевлянину

Происшествия

Разбойнику грозит до 12 лет тюрьмы

В Киеве разбойник пробрался в частный дом и напал на женщину

5 Октября 2016, 12:54

С собой злоумышленник забрал оргтехнику и ювелирные украшения

Одесса

<p><span>План провалился</span></p>

35-летняя одесситка задержала грабителя-иностранца

20 Июля 2016, 21:55

На крики сбежались соседи по подъезду, которые вызвали полицию

Харьков

Во время тушения пожара спасатели обнаружили под завалами тело 55-летнего хозяина дома. Фото: voenpro.ru

Под Харьковом произошел смертельный пожар

29 Сентября 2016, 17:01

Причиной возгорания могла стать неосторожность при курении

Харьков

Полиция проводит расследование по данному факту. Фото: autoinfo.mk

Под Харьковом мужчину бросили умирать на обочине трассы

27 Декабря 2016, 15:29

По предварительным данным, погибшего сбила машина

Происшествия

Грабителю грозит до шести лет лишения свободы

В Киеве задержали молодого грабителя-рецидивиста

27 Декабря 2016, 10:39

Киевлянин отобрал у женщины сумку с деньгами и документами  

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.